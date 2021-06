“Bilancio, il Governo Draghi salvi Palermo e i comuni in dissesto”

PALERMO – “Chiederemo al Governo Draghi di varare immediatamente una misura per salvare Palermo e tutti quei Comuni che oggi si trovano sull’orlo del dissesto economico”. Lo afferma Carmelo Miceli, il deputato siciliano dem che ha introdotto il webinar “Ruolo e funzione degli Enti Locali nella prospettiva del Pnrr. Quale riforma necessaria?” organizzato dal Pd Camera e trasmesso in diretta dalla sede del Pd di Palermo. “Serve immediatamente prendere coscienza del fatto che il Covid rischia di dare un colpo mortale alle condizioni economiche gia’ precarie di tutti gli Enti Locali. E se, per il Covid, si e’ riconosciuta la necessita’ per lo Stato di andare in deroga con scostamenti di bilancio che tra il 2020 e il 2021 ammontano gia’ a quasi 200 miliardi di euro, come si puo’ continuare a pretendere che i Comuni debbano approvare i loro bilanci rispettando le regole di armonizzazione, come se nulla fosse accaduto? Se c’e’ una cosa che abbiamo il dovere di fare nel post pandemia – continua – e’ puntare a migliorare la qualita’ della vita dei nostri cittadini. Ma per fare questo – conclude – dobbiamo mettere i nostri Comuni nelle condizioni di non fallire e di avere personale e risorse che consentano di erogare e migliorare i servizi di primaria necessità”.