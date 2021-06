Concorsi, possibilità per amministrativi e operatori sociosanitari

Concorsi pubblici e opportunità lavorative selezionate in collaborazione con https://www.liveconcorsi.it/: l’ultima novità concorsuale riguarda l’Asl Vercelli.

L’Asl Vercelli ha indetto due nuovi concorsi pubblici, per titoli ed esami, al fine di reclutare nel totale 9 figure professionali.

Partendo dal primo bando di concorso, l’Asl Vercelli è predisposta all’assunzione di n.7 operatori socio-sanitari, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con turnazione a copertura delle 24 ore.

Per poter accedere al bando di concorso, l’Asl Vercelli ha ritenuto necessario il possesso di quattro requisiti fondamentali; tra questi si evidenzia: il possesso della cittadinanza italiana, l’idoneità fisica all’impiego, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l’attestato di formazione per operatore socio-sanitario.

Per quanto concerne la domanda di ammissione, la stessa dovrà essere presentata, pena l’esclusione dal concorso, tramite procedura online entro, e non oltre, il 04/07/2021, pagando un contributo concorsuale di 10,00€ non rimborsabile.

Il secondo bando di concorso prevede l’assunzione di n. 2 posti di collaboratore amministrativo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

I candidati interessati al bando di concorso dovranno possedere i requisiti necessari all’accesso. Tra questi si evidenzia: il possesso della cittadinanza italiana, o in alternativa il possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o di paesi terzi, l’idoneità fisica all’impiego e il possesso della laurea.

Il possesso della laurea è ritenuto valido solo se conseguito in una delle seguenti classi di concorso: Scienze dei servizi giuridici L-14, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione L-16, Scienze dell’economia e della gestione aziendale L-18, Scienze della comunicazione L-20, Scienze economiche L-33, Scienze politiche e delle relazioni internazionali L-36, Statistica L-41, Beni culturali L-1, Filosofia L-5, Lettere L-10, Lingue e culture moderne L-11.

