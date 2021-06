Marina di Ragusa, Utro: “Con l’ACR faremo la nostra gara”

In occasione della 32^ giornata del Girone I di Serie D, il Marina di Ragusa porta a casa i tre punti con un risultato di misura ai danni del Troina. Il gol vittoria lo mette a segno al nono minuto del primo tempo l’attaccante Baldeh con un’incursione in area repentina e una conclusione di sinistro precisa e potente. Al termine dell’incontro che ha portato i suoi alla vittoria e in vista della sfida con la capolista ACR Messina, il tecnico del Ragusa Salvatore Utro ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Prima della gara avevo detto che era importante non pensare tanto al risultato degli altri, ma per stare in piedi dovevamo cercare solo di vincere questa partita. Ho chiesto ai ragazzi di fare un secondo tempo intelligente, mercoledì abbiamo un’altra sfida importante e siamo già a giugno. Dovevamo provare a chiuderla ma con intelligenza e senza sprecare energie. In due anni di Serie D è la prima volta che il Marina di Ragusa vince due gare consecutive, quindi dedichiamo questa vittoria alla società che non ci fa mai mancare nulla. I ragazzi stanno dando l’anima, l’ho detto di aver visto una squadra viva. Mancano le ultime due partite e noi ce la giocheremo fino in fondo, stiamo giocando spensierati. ACR Messina? Continueremo a lavorare come sempre, avremo la stessa serenità e la stessa allegria dell’ultimo mese e mezzo. Penso sarà bello giocare contro la capolista in un impianto storico, andremo lì a fare la nostra partita. Andremo a duellare cercando di tenere il campo con grande orgoglio”.