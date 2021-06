Sfiducia al sindaco Orlando, parte la raccolta firme

La mozione di sfiducia al sindaco di Palermo adesso è realtà. Questa mattina è partita a Palazzo delle Aquile la raccolta delle firme in calce al documento che, se approvato, comporterebbe la decadenza di Leoluca Orlando: primi firmatari Francesco Scarpinato e Mimmo Russo di Fratelli d’Italia, Igor Gelarda della Lega e Marianna Caronia di Forza Italia. Perché la mozione venga calendarizzata servono 16 firme e perché venga approvata invece 24 voti: numeri elevati, considerato che il centrodestra conta appena su 12 consiglieri.

A destra però si registrano profonde spaccature. La mozione, annunciata da Fratelli d’Italia, ha infatti provocato divisioni sia nella Lega che in Forza Italia, con Udc e Diventerà Bellissima assai tiepide. Alle quattro firme attuali potrebbero aggiungersi quelle di Oso e di +Europa, oltre che del M5s, mentre c’è attesa per la decisione di Italia Viva che con otto consiglieri potrebbe fare da ago della bilancia.

“Il nostro partito è fedele alla parola data ai palermitani – dicono il coordinatore cittadino e capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Scarpinato e il consigliere FdI Mimmo Russo – Avevamo annunciato la mozione di sfiducia e adesso è realtà: ci appelliamo ai consiglieri comunali di buona volontà e che hanno a cuore le sorti della nostra città perché firmino la mozione e consentano di mandare a casa questa amministrazione comunale, la peggiore di sempre. Orlando dice che non si dimetterà mai? Lo sfiduceremo noi, consentendo ai cittadini di tornare a votare per liberarsi di questa giunta. Ci auguriamo inoltre che tutto il centrodestra firmi la mozione, senza tatticismi o timori di andare alle urne”.

“Ho agito secondo a coscienza – dice Gelarda – Il sindaco ha chiaramente detto che non si dimetterà e a questo punto la sfiducia è diventata un atto dovuto per Palermo e per i palermitani. Ci sono oltre 900 bare da seppellire, tonnellate di spazzatura per strada, centinaia di chilometri di manto stradale abbandonati e i ponti da troppi anni privi di manutenzione che mi hanno obbligato a farlo. A chiederlo sono i palermitani stufi dell’abbandono e della arroganza del sindaco. Ai colleghi consiglieri l’invito a fare l’unica scelta di amore e coerenza per Palermo: mandare a casa Orlando”. Della Lega ha annunciato la firma anche Sabrina Figuccia.