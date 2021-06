Chiodi, tir di traverso e spari: assalto da film sull’Autosole

ROMA – Spettacolare tentativo di assalto a un portavalori ieri sera sull’A1, chiusa al traffico tra Modena e Bologna tagliando di fatto l’Italia a metà. I banditi, poco dopo le 20, hanno cosparso di chiodi un tratto di strada per fermare il traffico. Poi hanno minacciato con le armi alcuni conducenti, dato fuoco ad alcune auto e costretto due camionisti a mettere i loro mezzi di traverso.

Si è levata una colonna di fumo visibile da alcuni chilometri di distanza, il tratto di autostrada è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, la bonifica e i rilievi della polizia stradale. Il traffico è stato deviato lungo la via Emilia. Qualcosa nel piano dei rapinatori, però è andato storto e il colpo sarebbe sostanzialmente andato a vuoto e i rapinatori sarebbero fuggiti prima di mettere le mani sul bottino che avevano puntato. I banditi sono scappati in direzione Bologna e sono in corso le ricerche, anche sulla base delle prime testimonianze di chi ha assistito alle terrificanti scene dell’assalto. Testimoni hanno udito spari ed esplosioni, ma alla fine gli assalitori si sono dati alla fuga; le ricerche sono continuate per tutta la notte. Nessuno è rimasto ferito.