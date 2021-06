Crolla il ballatoio: un operaio morto e un ferito

E’ di un operaio morto e un ferito il bilancio dell’incidente sul lavoro avvenuto ad Avola, nel siracusano. Per cause in via di accertamento si e’ verificato il crollo di un ballatoio di un edificio che ha coinvolto due operai.

“Manifesto profondo cordoglio per questa tragedia ed esprimo la vicinanza alla famiglia della vittima e alla ditta e agli operai coinvolti”. Queste le parole del sindaco di Avola, Luca Cannata, appresa la notizia della morte dell’operaio che a causa di un tragico incidente sul lavoro lascia la moglie e due figli. “Un momento di sconforto per l’intera comunita’ – dice – che apprende sgomenta questa disgrazia sul luogo di lavoro”.