PALERMO – Al via la pedonalizzazione di Mondello. Scatterà questa mattina, intorno alle 8, l’ora X per la borgata marinara di Palermo che, dopo anni di annunci e promesse, vedrà concretizzarsi una limitazione al traffico (anche se in via sperimentale) che ha già provocato le proteste dei commercianti, timorosi che la nuova ordinanza freni l’arrivo di turisti e palermitani all’inizio della stagione estiva.

La limitazione al traffico avverrà in due fasi: da oggi via alla pedonalizzazione di viale Regina Elena, via Teti e via Glauco, sfruttando via Palinuro; dal 20 luglio sarà invece estesa a tutto il lungomare, quindi fino a piazza Valdesi, fino al primo novembre. Il Comune attiverà anche una navetta gratuita dell’Amat che collegherà l’area con i parcheggi Galatea, Mongibello, Tolomea, Palinuro e via Aiace, con una cadenza annunciata di 10 minuti. La piazza di Mondello, a partire dalle 18 e fino a mezzanotte, si trasformerà invece in una zona a traffico limitato con ingresso consentito solo ad alcune categorie: residenti, domiciliati, clienti degli hotel, dei ristoranti e degli stabilimenti balneari in possesso di una prenotazione, fosse anche via whatsapp.

Gli autorizzati

Possono accedere a viale Regina Elena, via Anadiomene e via Circe, con un limite di 10 chilometri all’ora, biciclette, residenti e dimoranti titolari di passo carrabile autorizzato, veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine, veicoli con disabili muniti di contrassegno, navette Amat.

Dopo via Teti, direzione piazza Mondello, potranno accedere tra le 18 e mezzanotte residenti e dimoranti (che possano dimostrarlo con contratti di affitto o bollette), mezzi pubblici, mezzi con disabili a bordo, titolari di attività commerciali e dipendenti regolarmente assunti (per un massimo di 10), soci dei club e clienti di attività commerciali in possesso di prenotazione.

Le navette Amat

Questo il percorso degli autobus che saranno gratuiti: parcheggio Galatea, viale Galatea, viale Principe di Scalea (lato Valdesi), piazza Valdesi, viale Regina Elena, via Torre di Mondello, via Mondello, via Tolomea, via Mongibello, via Tolomea, via Pindaro, via Stesicoro, via Mondello, viale Aiace, via Diomede, viale Aiace, via Mondello, via Palinuro, piazzale Edoardo Caracciolo (parcheggio Galatea).