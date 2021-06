“Memorie di sabbia”, un viaggio subacqueo per immagini

Dalla collaborazione artistica tra il fotografo palermitano Gaetano Anzalone, pluripremiato fotografo subacqueo e la scrittrice Cetta Brancato è nata la multivisione fotografica “Memorie di sabbia” che narra un viaggio subacqueo attraverso immagini, poesia e musica. Un’opera che è stata molto apprezzata al più importante e prestigioso concorso di fotografia subacquea al mondo l’Ocean Geografic Society 2021 ( editore del National Geoografic) che si tiene a Sidney ogni anno a cui partecipano i migliori fotografi subacquei del mondo. La categoria dove la multivisione “Memorie di sabbia” (Memories of sand) si è classificata al primo posto è quella intitolata Music and Pictures ove, già nel 2020, Gaetano era stato proclamato vincitore con un’opera intitolata “Colapesce” dedicata alla sua Sicilia e, in particolare, alle Isole Egadi. L’opera è un percorso onirico che cattura immagini tratte da immersioni in varie parti del mondo, accompagnato dai versi di Cetta Brancato e da suggestioni musicali. Le immagini di un’alba alle Maldive introduce il racconto fotografico, seguito da splendide foto del Mediterraneo, delle Filippine e dell’Indonesia che vengono miscelate tra loro, come se si trattasse di un unico mare. La tecnica della multivisione consiste nel comporre sullo schermo un’ unica immagine composta da tante fotografie. L’immagine, dunque, si modifica continuamente a ritmo di musica, la finalità è quella di trasferire emozioni. Sicuramente i due autori siciliani sono riusciti ad emozionare i giudici dell’Ocean Geografic che, durante la manifestazione di premiazione svoltasi il 12 giugno a Sidney li hanno proclamati vincitori.