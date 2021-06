Marina di Ragusa, positività di un calciatore

La stagione di Serie D si ferma ancora a causa del Coronavirus. Diverse gare sono state rinviate a data da destinarsi nonostante il campionato sia ad appena due giornate dalla sua conclusione. Il Marina di Ragusa, tramite una nota ufficiale, ha rilasciato alcuni aggiornamenti in merito alla situazione della propria squadra.

“Siamo in attesa che l’Usca effettui il tampone molecolare al nostro giocatore che ha presentato sintomi nella serata di lunedì e che ieri mattina è risultato positivo al tampone antigenico. Nel caso fosse accertata la positività, tutti coloro che sono stati a stretto contatto con il ragazzo, la cui lista è in possesso dell’Asp, continueranno la quarantena fiduciaria come già sta avvenendo in questi giorni. La squadra, sin da ieri, ha intanto sospeso gli allenamenti”.