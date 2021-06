Plaia, scoppia il caso dei canali: presto tavolo tecnico in Prefettura

CATANIA – Un tavolo tecnico in Prefettura richiesto dal sindaco dovrebbe risolvere le criticità della litorale sabbioso di Catania. In attesa di una soluzione, il problema degli scarichi a mare alla Playa torna attuale, alla luce dell’avvio della stagione balneare.

Torna prepotente il problema della mancata depurazione delle acque della città che, assicura l’assessore al mare Michele Cristaldi, “sono balneabili” . Resta comunque il problema delle competenze di chi debba muoversi e in quale tempo per sbarrare i canali che finiscono in acqua dopo aver attraversato la zona industriale.

Sulla questione è intervenuta anche la parlamentare Simona Suriano. La deputata del gruppo Misto Simona Suriano ha presentato un’interrogazione al Ministero per la Transazione Ecologica sul “caso” degli scarichi nel mare antistante della Plaia denunciato da un articolo di stampa locale e dal presidente Assobalneari isolani.