MODICA (RAGUSA) – Una frode con false Indicazioni geografiche protette è stata scoperta dalla guardia di finanza a Modica, cittadina in provincia di Ragusa famosa per il cioccolato. Sequestrate in sei negozi di Modica e Sicli oltre ventimila confezioni di cioccolato che riportavano la dicitura falsa ‘Cioccolato di Modica’: di queste, seimila recavano il marchio Igp illecitamente. Il valore commerciale della merce sequestrata è di oltre 50mila euro. I rappresentanti legali delle due società che gestiscono i negozi sono stati denunciati per frode in commercio.

