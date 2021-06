Meta Catania, al via le Final Four: si sogna lo scudetto

CATANIA – Finalmente ci siamo. Oggi al Pala Nino Pizza di Pesaro scatterà la Final Four del futsal italiano per assegnare lo scudetto 2020-2021. Meta Catania Bricocity pronta alla grande sfida sul campo e orgogliosa e fiera di essere entrata nell’elitè del futsal italiano. Ieri pomeriggio, alle 17, la squadra di coach Samperi ha svolto l’allenamento di rifinitura: stanno tutti bene i rossazzurri e unica assenza per gara 1 delle semifinali scudetto legata alla squalifica di Fabinho. Oggi alle ore 17:30 la prima sfida delle due in programma contro la Came Dosson: doppia sfida determinante per staccare il pass finale. Ai microfoni ufficiali ecco le sensazioni di acoh Salvo Samperi:

“Siamo pronti e fieri di essere qui. Abbiamo dato tutto e domani sarà una grande partita. La Came Dosson è un avversario forte, tosto, con tanta qualità ed esperienza, ma noi stiamo bene e daremo tutto dal primo all’ultimo minuto. Credo che lo stop forzato di oltre un mese sarà una condizione da non sottovalutare e possa determinare molto sull’economia del match. Ripeto la Meta Catania Bricocity merita il posto che oggi occupa e siamo pronti a giocare questa affascinante semifinale”

Di seguito ecco l’elenco dei convocati in vista della Final Four scudetto:

PORTIERI: Dovara e Mambella

ROSTER: C. Musumeci, Josiko, Venancio, Rossetti, Suton, Kuraja, Biagianti, Baisel, Silvestri, Rinaudo, Messina, L. Musumeci, Fabinho