Vela, regata Dinghy e raccolta plastic free: lungo week end a Sferracavallo

PALERMO – Tanti appuntamenti in programma questo fine settimana al Circolo Velico Sferracavallo. Da domani (venerdì 18) a domenica si terrà il Vela Day, manifestazione promossa dalla Federazione Italiana Vela che coinvolge 339 circoli in tutta Italia. Un evento dedicato a tutti coloro che, dai sei anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela. Domani (dalle 14 alle 17), sabato e domenica (dalle 10 alle 17) bambini e ragazzi potranno cimentarsi in lezioni collettive gratuite di optimist e windsurf. Sarà inoltre possibile, per ragazzi dai 12 in su, provare il Wing Foil, nuova disciplina che sta spopolando nel mondo, che consiste nel gestire un’ala svincolata dalla tavola e senza cavi, da tenere direttamente con entrambe le mani. Ogni lezione avrà la durata di un’ora. Per partecipare è necessario prenotarsi al 3425040881. Sabato sarà la volta della 5° prova del Campionato zonale Dinghy. Dalle 12 il golfo di Sferracavallo ospiterà gli equipaggi della classe.



Il Circolo Velico Sferracavallo è da sempre attento alla salvaguardia e alla tutela del mare e della costa. Per questo motivo domenica pomeriggio, atleti, istruttori, soci e tutti coloro che vorranno unirsi, contribuiranno alla raccolta Plastic Free promossa dall’associazione Plastic Free Onlus. Appuntamento alle 16 a Casa Quarara – sede sportiva del CVSF – in via Scalo di Sferracavallo, Barcarello. Nella tutela della normativa anti Covid per partecipare è necessario prenotarsi al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/20-giu- palermo/ . Per i ragazzi al di sotto dei 16 anni è necessaria la presenza dei genitori. I ragazzi dai 16 in su dovranno essere muniti di liberatoria firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.



Dalle 18 tutte le attività sportive del Circolo si fermano per supportare a distanza la nazionale italiana di calcio nell’incontro contro il Galles.