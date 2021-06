Arriva il caldo, l’Asp corre ai ripari

l piano è realizzato secondo le linee guida del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico dell'assessorato regionale della Salute dove sono sintetizzate le conoscenze attualmente disponibili sui principali danni alla salute.

Anche quest’anno, con l’arrivo dell’estate, il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra con delibera dell’11 giugno 2021 ha adottato il Piano operativo locale per le ondate di calore che traccia le linee di indirizzo per la realizzazione di iniziative di prevenzione e di intervento volte a mitigare l’impatto negativo delle alte temperature in particolar modo sulle persone più fragili anziani, bambini, disabili e malati cronici.

Il piano è realizzato secondo le linee guida del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute dove sono sintetizzate le conoscenze attualmente disponibili sui principali danni alla salute associati all’esposizione al caldo, sulle condizioni che aumentano il rischio della popolazione esposta e sugli interventi che possono ridurre l’impatto nocivo sulla salute delle ondate di calore.

Il Piano operativo aziendale, di cui è responsabile il direttore sanitario Salvatore Madonia e referente il responsabile dell’Unità operativa educazione e promozione della salute Enza D’Antoni, prevede la realizzazione di una rete di sostegno in favore delle persone fragili, creata con il coinvolgimento dei distretti sanitari, dei distretti ospedalieri, del Pte, dei medici di medicina generale e dei pediatri, delle amministrazioni comunali, della Protezione civile e delle associazioni di volontariato. L’operazione parte il 28 giugno nei distretti sanitari di Siracusa, Noto, Augusta e Lentini.