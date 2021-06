Dattilo, Chianetta: “Traguardo storico per il club”

“Inizialmente si pensava di raggiungere la salvezza prima possibile, invece abbiamo fatto un campionato importante. Se ancora oggi, all’ultima gara, abbiamo una remota possibilità di disputare i play off, questo deve essere motivo di orgoglio per i ragazzi e per la società. Penso sia un traguardo storico per una frazione di 600 abitanti, è un grande successo partecipare alla Serie D e questo grazie alla società”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Dattilo Ignazio Chianetta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rotonda e per commentare il finale di stagione. Chianetta ha poi continuato: “Diventare il Trapani? Penso che poi questo passi in secondo piano, abbiamo cercato sempre di evitare di parlare di questo nello spogliatoio. Mantenere una società in queste categoria senza entrate a causa della pandemia diventa complicato. Poi non essendoci nemmeno il Trapani calcio forse diventa fisiologico parlare di una ‘fusione’ con i granata. Io resto orgoglioso e contento del lavoro fatto e per questi ragazzi”.