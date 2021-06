Fine settimana bollente: caldo intenso in Sicilia

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Anticiclone africano sempre più forte. Giornata ampiamente soleggiata e molto calda e pure afosa su gran parte delle regioni. Isolati temporali pomeridiani potranno interessare i confini alpini centro-orientali. Caldo intenso con 36-37°C in Emilia e Toscana, anche di più in Calabria e Sicilia e Puglia. Venti deboli da direzioni variabili e mari generalmente poco mossi.