Serie C, novità per le iscrizioni delle società promosse dalla D

Importanti novità per le squadre che dalla Serie D 2020/2021 hanno ottenuto la promozione al campionato di Serie C 2021/2022. Tramite un comunicato ufficiale diramato sul sito della Lega Pro, viene spiegato nello specifico quali cambiamenti avverranno per chi raggiunge la terza divisione italiana dal campionato dilettanti.

“Il Presidente Federale, preso atto che la rimodulazione del calendario del Campionato Nazionale Serie D 2020/2021, scaturita dalla pandemia COVID-19, determina la conclusione di alcuni gironi dello stesso in prossimità di scadenze fissate dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, per l’ammissione al prossimo Campionato di Serie C; considerato che, in ragione di quanto sopra, appare opportuno escludere, per le sole nove società promosse dalla Serie D 2020/2021, l’applicazione delle sanzioni stabilite dal citato Comunicato Ufficiale, in caso di mancato rispetto delle scadenze ivi previste del 21 e 24 giugno 2021; ravvisata l’urgenza di provvedere; visto l’art. 24, comma 3 dello Statuto Federale; sentiti i Vice-Presidenti, delibera le società promosse dalla Serie D 2020/2021 al Campionato di Serie C 2021/2022, qualora non osservassero la scadenza del 21 giugno 2021 fissata dal Titolo II, lett. A), punti 1), 2), 3) e 4) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021 e/o la scadenza del 24 giugno 2021 fissata dal Titolo III, lett. A), punti 1) e 2) del citato Comunicato Ufficiale, non incorreranno nella sanzione dell’ammenda ivi prevista. Resta fermo il termine perentorio del 28 giugno 2021 per assolvere agli adempimenti, ai fini della concessione della Licenza Nazionale 2021/2022, di cui ai Titoli I, II e III del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021”.