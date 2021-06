Sileri: “Stop ai voli dalla GB se la variante Delta elude i vaccini”

ROMA – Covid, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ventila uno stop ai voli dall’Inghilterra per il dilagare della variante Delta. Sull’ipotesi di un blocco dei voli dalla Gran Bretagna, “molto dipenderà dalla certezza o meno che la variante Delta non eluda i vaccini a nostra disposizione: questo è il nodo vero, perchè se elude i nostri vaccini allora è chiaro che un blocco dei voli dalla Gran Bretagna potrebbe essere necessario”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto a Rai Radio1.

In merito all’ipotesi del Lazio di vaccinare con una seconda dose AZ chi ne facesse richiesta avendo avuto la prima dose con lo stesso vaccino Sileri ha detto: “Francamente al momento, con la situazione attuale del virus, non prenderei dei rischi facendo il vaccino AstraZeneca (AZ) o qualunque vaccino a vettore virale prevalentemente a persone sotto i 50 anni e di sesso femminile. Quindi io mi atterrei all’indicazione. Anche fosse un solo caso di sospetta trombosi in un soggetto sotto 60 anni – ha detto – con la circolazione attuale bassa del virus, è un rischio da non prendere”.