Iss: “Covid, i focolai possono eludere i vaccini”

Il momento è buono. La curva epidemica da Covid-19 in Italia si presenta come tra le più basse tra quelle dei principali Paesi europei. Un dato che si accompagna al calo dell’incidenza dei casi, che si colloca a 50 per 100mila abitanti, e ad un indice di trasmissibilità Rt stabile al 0,69. Tuttavia bisogna stare attenti, come ricorda il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, soprattutto per la presenza della variante Delta.

“Vengono segnalati in Italia focolai di varianti, anche da variante Delta che possono eludere i vaccini – ha detto Brusaferro -. Questi focolai devono essere monitorati con attenzione e ciò implica anche una grande attenzione nel tracciamento e nel sequenziamento. Proprio individuazione dei casi, tracciamento e vaccinazione sono gli elementi che ci consentono di affrontare questa situazione”.