Canoa, fantastico Cus Catania: conquistata la promozione in A1

CATANIA – Percorso netto. Dieci vittorie su dieci e la serie A1 è cosa fatta. La squadra di canoa polo del Centro Universitario Sportivo etneo ha conquistato la promozione con 30 punti in classifica davanti allo Jomar Club Catania e allo Sport Club Ognina A con 21 punti. Staccate le altre. La qualità del CUS era stata evidente già dalla prima giornata (5 vittorie su 5) ed è stata confermata nella seconda (altri 5 successi) organizzata dal Circolo Canoa Catania nelle acque del porto etneo.

Il gruppo guidato da Fabio Sauro e diretto da Mario Pandolfo nel turno conclusivo del torneo ha sconfitto nell’ordine Jomar Club (col punteggio di 8-4), Pol. Canottieri Catania (9-5), Sport Club Ognina A (9-5), Canoa Polo Ortigia (7-0 a tavolino) e Sport Club Ognina B (6-2).

La squadra è composta da Simone Mirabile, Loris D’Amico, Danilo Battaglia, Danilo Testa, Giuseppe Faro, Giovanni Caruso, Orazio Torrisi, Eduardo Narzisi, Alberto Pistorio, Marco Lanzafame, Matteo Conte, Emanuele Cutispoto, Alessio Santanna e Andrea Citrano. “Il 2020 e, di conseguenza il 2021, sono stati anni complicatissimi per tutti, per alcuni sport anche più di altri – ha spiegato il tecnico del CUS Ct Fabio Sauro -. Il Covid ha condizionato l’attività e in certi casi anche il modo di interpretare la stagione. La nostra scelta è stata quella di lanciare i giovani. Sette giocatori presenti in rosa hanno tra i 15 e i 17 anni. Dunque, hanno accumulato esperienza e simultaneamente hanno messo a segno un en-plein significativo vincendo con pieno merito il campionato. L’obiettivo era arrivare alla A1, potevamo centrarlo anche in due stagioni, ce l’abbiamo fatta al primo tentativo e adesso ci ritroviamo un gruppo giovane e compatto per affrontare, speriamo con meno limitazioni, gli impegni che vivremo nella seconda serie nazionale”.