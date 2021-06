Problemi ad aereo Volotea, 50 bloccati a Catania

CATANIA – Una cinquantina di passeggeri diretti a Napoli sono bloccati all’ aeroporto di Catania Fontanarossa in seguito a problemi tecnici della compagnia “Volotea”.

I passeggeri del volo V7 1834 Catania – Napoli delle 21.20 sono stati avvertiti telefonicamente dalla compagnia che, in seguito a problemi tecnici di un aeromobile, sarà utilizzato un aereo più piccolo sul quale non ci sarà posto per loro. Il primo volo utile successivo per Napoli è alle 10 di domani. Volotea sta riproteggendo i passeggeri che rimarranno a terra su questo volo.