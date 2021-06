Mancini: “Fa piacere eguagliare un mito come Pozzo”

“Fa piacere aver eguagliato un mito come Pozzo. Lui però ha vinto trofei più importanti rispetto al record delle trenta partite. Quindi meglio lasciar perdere il confronto. Sono felici perché chi ha giocato ha fatto bene, non era semplice visto che era caldissimo. Cambiandone otto non era scontata, ma abbiamo meritato. Avrei cambiato anche se la partita fosse stata decisiva, mi servivano forze fresche dentro il gioco. Dovevamo far guadagnare dei minuti”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, intervenuto ieri in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Galles. Il tecnico ha poi continuato: “Per me era un problema anche prima, ora sarà ancora più difficile. Ci sono giocatori che hanno recuperato bene, sarà un dispiacere lasciare fuori qualcuno per quanto fatto fino ad ora ma poter contare su tutti è importante. Tutte le nazionali che arrivano agli ottavi sono in lizza per vincere. Chiesa a destra? Le volte che ha giocato con noi è sempre stato lì e si è espresso al massimo. Tendo a cambiare a volte per mettere gli avversari in difficoltà”.