Euro 2020, aumentata la capienza di Wembley per le final four

Le finali del campionato europeo potranno essere viste da molti tifosi in più

Cambiano le regole per le Final Four di EURO 2020, in programma allo stadio di Wembley. La capienza dello stadio è stata aumentata al 75%, quindi con 60.000 tifosi.

Le semifinali si disputeranno martedì 6 e mercoledì 7 luglio, mentre la finale si giocherà domenica 11 luglio. Tutti gli spettatori dovranno continuare a seguire le rigorose misure anti COVID-19 in vigore.

Il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato: “È una bella notizia che le ultime tre partite di EURO 2020 a Wembley potranno essere viste da così tanti tifosi. Gli ultimi 18 mesi ci hanno insegnato – sia in campo che fuori – che i tifosi sono parte integrante del tessuto di questo sport”.

“Il torneo è stato un faro di speranza e ha fatto capire alla gente che stiamo tornando a una vita più normale: questo è un ulteriore passo lungo il cammino. Sono grato al Primo Ministro e al governo britannico per il loro impegno a raggiungere questi accordi con noi, in modo che le battute finali del torneo a Wembley siano un grande successo”.

Tra i requisiti di ingresso vi sarà l’obbligo di presentare un test negativo al COVID-19 o un certificato di vaccinazione completa (seconda dose ricevuta almeno 14 giorni prima della data dell’incontro).