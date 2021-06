Video Red Bull al Foro Italico, traffico impazzito – Video

Automobilisti imbottigliati e lunghe code per la chiusura del Foro Umberto I in cui si sta girando uno spot della scuderia di Formula 1

PALERMO – La chiusura del Foro Italico dalle 9 alle 13, per una produzione video targata Red Bull, crea notevoli disagi ai palermitani, costretti a scegliere percorsi alternativi rispetto all’arteria che costeggia il mare che bagna il capoluogo.

Il Comune ieri ha cercato di limitare i disagi sospendendo la Ztl diurna e cercando quindi di far defluire più mezzi su via Roma, ma questa si è trasformata in un vero e proprio imbuto in cui sono rimasti intrappolati gli automobilisti.

Il traffico è andato in tilt in tutto il centro città sin dalle prime ore del mattino. Si segnalano lunghe code in via Roma ma anche nella zona di via Oreto e corso Tukory dalla parte est del capoluogo, e dalla parte opposta in via Libertà, via Dica della Verdura, via Dante e tutta la zona del palazzo di giustizia.

Da qualche giorno lo staff della Red Bull, colosso austriaco delle energy drink e proprietaria dell’omonima scuderia di Formula 1, si trova a Palermo per la produzione di un video che ha come protagonista proprio il bolide guidato da Max Verstappen e Sergio Perez.

Questa mattina la troupe si è spostata al Foro Italico, che sarà chiuso fino alle ore 13. Tutto questo sta creando tantissimi disagi ai palermitani, costretti a scegliere percorsi alternativi. Il Comune ha provato a dare una soluzione con la sospensione della Ztl in via Roma, ma questa, essendo l’unico percorso alternativa per chi viene dal mare, si è trasformata in un vero e proprio imbuto, che non permette a nessuno di passare.

Auto fuori controllo, pullman, autobus, in alcuni casi con più di quante persone previste per le norme Covid, e mezzi di soccorso si vedono costretti a rimanere incolonnati anche più di mezzo per percorrere poco più di un paio di chilometri. Un martedì nero per la viabilità e gli automobilisti palermitani.