Akragas, smentite le voci di cessione: “Prive di fondamento”

AGRIGENTO – Nei giorni scorsi l’Akragas ha affrontato la finale di Eccellenza, venendo sconfitto dalla Sancataldese. Dopo la sconfitta si sono susseguite delle voci sul futuro del club, prontamente smentite dal presidente del club Sonia Giordano

“Le dichiarazioni rilasciate alla stampa sono prive di ogni fondamento. Nessuno è stato autorizzato a rilasciare alcuni tipo di intervista alla stampa e leggere quel tipo di dichiarazioni, che sottolineo, sono prive di ogni fondamento, è stata sicuramente un’uscita poco felice. Ad oggi l’unica persona titolata a rilasciare dichiarazioni alla stampa sono io, che sono la Presidente ed è mia intenzione parlare con la verità ai tifosi e alla città intera. Non è, infatti, per nulla carino illudere la tifoseria sul futuro che è ancora tutto da decifrare.

Ai tifosi bisogna parlare con carte e documenti alla mano e solamente quando si ha la certezza che l’obiettivo si possa raggiungere o subito dopo averlo centrato, come piace fare a me. Non è onesto promettere cose che non si potranno verificare, solo per accaparrarsi la simpatia del tifoso. Dalla scorsa domenica, con la fine della stagione, sono cessati tutti i rapporti contrattuali in essere e pertanto nessuno è autorizzato a rilasciare dichiarazioni alla stampa in nome e per contro dell’Asd Akragas 2018.

Qualsiasi notizia o dichiarazione rilasciata da chicchessia non dovrà essere presa in nessuna considerazione perché priva di ogni fondamento. Mi preme sottolineare alla stampa e ai tifosi che dopo la conclusione di questa stagione sportiva sto valutando attentamente come programmare il futuro della società. Al momento sono ancora molto delusa e amareggiata non solo per la sconfitta, ma anche per alcuni atteggiamenti che non mi sono per nulla piaciuti.

Ho seguito la partita contro la Sancataldese in gradinata, accanto ai tifosi e ho visto quanto amore hanno nei confronti della squadra. Non è giusto illuderli ma essere corretti con loro. Sto valutando una serie di cose e nei prossimi giorni sarà indetta una conferenza stampa, dove saranno affrontati tutti i temi inerenti il futuro dell’Akragas”.