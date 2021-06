Le preoccupazioni per la forte diffusione in Europa.

Una sola dose di vaccino non protegge dalla variante Delta: lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli a SkyTg24. “Una sola dose di vaccino non copre adeguatamente dalla variante Delta”, ha avvertito Locatelli a SkyTg24 ribadendo la necessità di “completare il ciclo vaccinale”. “La variante – dice il professore – solleva preoccupazione perché è più contagiosa e può provocare patologie significative nei soggetti non vaccinati o in chi ha una sola dose di vaccino. Per questo è importante progredire con la campagna”.

“I vaccini funzionano, ma…”

“I vaccini stanno funzionando anche contro la variante Delta, ma dobbiamo essere certi che si faccia anche la seconda dose”, ha detto anche la direttrice esecutiva dell’Ema Emer Cooke all’evento ‘Sky TG24 Live In Firenze’. La variante Delta “sarà sempre più importante”, in termini di diffusione in Europa, ha rilevato Cooke, ribadendo la fiducia nei vaccini come strumento di protezione.