Viola: “Variante Delta, con due dosi un’estate serena”

Chi si è vaccinato con due dosi avrà un’estate serena. Questo il succo dell’intervista rilasciata dalla professoressa Antonella Viola, immunologa, all’Huffington Post. Commentando i contagi nel Regno Unito, la professoressa dice: “Nel caso della variante Delta, che si sta dimostrando più resistente, le persone in alcuni casi si contagiano ma non sviluppano la malattia, tantomeno con decorso severo. Per questo motivo è fondamentale che tutti si vaccinino. Chi non è immunizzato, infatti, continua a correre rischi”.

L’importanza delle due dosi

“Come ho detto più volte, l’immunità di gregge non c’è e non ci sarà. Tutti devono proteggersi e devono farlo con la doppia dose, per generare una risposta immunitaria alta e che duri nel tempo”, dice la professoressa. E ancora: “Ritengo che le persone vaccinate possano stare tranquille e vivere un’estate serena. Come abbiamo visto, anche nei paesi a maggiore circolazione come il Regno Unito, le cifre dei ricoveri rimangono contenute. Ma, in virtù della maggiore trasmissibilità della variante Delta, c’è da fare un appello: prestare particolare attenzione quando si è in presenza di persone non vaccinate o che non sono ancora completamente immunizzate. Per farlo è necessario proteggersi con le mascherine, mantenere il distanziamento e le misure di prevenzione che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi”.