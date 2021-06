Covid, in Italia avanza la variante Delta e spunta la Kappa

I casi sono quadruplicati: passano dal 4,2% del totale delle infezioni a maggio al 16,8 in giugno

La variante Delta del Covid avanza in Italia: nell’arco di un mese i casi sono quadruplicati passano dal 4,2% del totale delle infezioni a maggio al 16,8 in giugno.

A segnalarlo è un report dell’Istituto superiore di sanità che segnala anche la crescita della variante Kappa, un sottotipo della Delta.

Si tratta di dati che confermano quanto annunciato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle infezioni che giorni fa stimato che la più elevata trasmissibilità della variante Delta farà sì che entro la fine di agosto questa costituirà il 90% dei virus circolanti in Europa.

Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, intervistato dal Corriere della Sera, “l’impennata di casi per la variante Delta e Delta plus ci sarà, siamo solo indietro rispetto all’Inghilterra ma il colpo di coda arriverà. Se siamo fortunati i casi gravi non cresceranno proporzionalmente al contagio.