ACR Messina, Novelli: “Dispiace per il Ragusa, noi pronti”

“Ci sarebbero tante cose da dire, ma non è il momento. Adesso è il momento di giocare e farsi trovare pronti, ci siamo preparati per questo. L’aspetto sportivo a mio avviso è secondario, prima viene quello umano e di salute. C’è grande dispiacere per i calciatori del Marina di Ragusa e per il loro dirigente. Molte volte discutiamo dell’aspetto calcistico, ma nel mondo ci sono stati milioni e milioni di morti, un virus che ha preso tutti. Nessuno può farsi maestro della prevenzione”. Queste alcune delle dichiarazioni rilascia dal tecnico dell’ACR Messina Raffaele Novelli ai microfoni dei canali social ufficiali del club.

Il tecnico della squadra peloritana ha presentato la sfida di domani contro il Marina di Ragusa: “Qualunque sia la loro situazione di squadra, noi dobbiamo essere pronti ad affrontarli. Sicuramente avranno rabbia e determinazione. Hanno giocato molto bene nelle ultime partite, hanno dei giocatori importanti nell’attaccare la profondità e che ti creano difficoltà. A noi non cambia nulla, se la squadra vuole raggiungere l’obiettivo dobbiamo avere il nostro credo calcistico, la nostra maturità e la nostra intensità per arrivare in fondo. Penso solo alla gara di domani, senza pensare a cosa succede negli altri campi e senza pensare alla partita di sabato. Dobbiamo avere spensieratezza e serenità per esprimerci e trovare degli spazi contro una squadra ben organizzata e chiusa, senza isterismi e frenesia”.