Marefestival Salina Premio Massimo Troisi, parterre stellare al decennale

MALFA (ME) – Pif, Paolo Ruffini, Claudia Koll, Claudio Gioè, Barbara De Rossi, Roberto Lipari, Silvia Mezzanotte, Claudio Castrogiovanni e la madrina Maria Grazia Cucinotta: un parterre stellare quello del Decennale del Marefestival Salina Premio Massimo Troisi, la manifestazione promossa da Massimiliano Cavaleri (direttore artistico), Patrizia Casale e Francesco Cappello, che si svolgerà da giovedì 1° a domenica 3 luglio sull’isola del film “Il Postino”, nel Comune di Malfa guidato dal sindaco Clara Rametta.

Tre serate di cinema, spettacolo, musica, libri, premiazioni e focus culturali condotte da Nadia La Malfa e Marika Micalizzi. La conferenza d’apertura, giovedì 1° alle 18, si terrà nel suggestivo porto turistico “Marina di Salina”, quest’anno al centro del rilancio turistico delle Eolie, con il saluto della direttrice Anna de Arena. Marefestival, che ha come media partner la TGR RAI, accoglierà l’anteprima del film “Il diritto alla felicità” di Claudio Rossi Massimi, il quale riceverà il Premio Troisi alla presenza della produttrice Lucia Macale e del segretario nazionale di Federfarma Roberto Tobia, che ha patrocinato l’opera.

Pif, artista a tutto campo, ripercorrerà la sua brillante carriera e parlerà dell’ultimo libro “Io posso – due donne sole contro la mafia”, edito da Feltrinelli e scritto con Marco Lillo; Paolo Ruffini, che conta oltre 3 milioni di follower sui social, parlerà dei progetti futuri e delle iniziative a favore delle persone diversamente abili; Claudia Koll anni fa ha abbandonato il successo per abbracciare appieno la fede cattolica e dedicarsi ai più bisognosi, in particolare ai bambini, al Festival racconterà questo percorso spirituale; protagonisti della seconda serata, il messinese Claudio Castrogiovanni, interprete di numerosi film, fiction e spettacoli teatrali, e il palermitano Claudio Gioè, volto di pellicole di mafia come “Paolo Borsellino”, “Il capo dei capi”, “La mafia uccide solo d’estate”, reduce dal successo di “Màkari” di RaiUno; la De Rossi vanta 26 film, 40 fiction, 18 programmi televisivi, ed è uno dei volti più amati dal grande pubblico, annuncerà i suoi prossimi impegni in tv; il comico Roberto Lipari, già Premio Troisi nel 2016, torna a Marefestival per uno show.

Tra i partner del Festival, il Premio Paladino d’Oro SportFilmFestival (storica rassegna cinematografica internazionale di Palermo) diretta da Roberto Oddo, assegnerà il 41esimo “Paladino Speciale” per la sezione “L’altro Cinema” ad uno degli ospiti del Decennale: il nome sarà svelato a sorpresa durante la finale; il Premio del Club Panathlon Messina ad un atleta paraolimpico. I Premi Troisi sezione Emergenti andranno ai registi Francesco Santocono e Alessia Bottone (già menzione ai Nastro d’Argento) e al corto “Il nostro meglio” di Alessandro Genitori con Sara Caridi. Grande spazio alla musica: oltre al Premio Troisi a Silvia Mezzanotte, voce particolarmente amata dei Matia Bazar, si esibiranno sul palco della piazza di Malfa: Gianluca Rando, i “Mesica Saxophone Quartet” (musicisti del Conservatorio Corelli) con Luigi Luca, i Fikissimi, gli Atmosfera Blu.

Infine il one woman show dell’attrice siciliana Giulia Guastella “Idonea ma non ammessa”. Saranno consegnate le Targhe Argento del Decennale al regista Eros Salonia e Piergiorgio Seidita. Partner speciale la storica gioielleria Fecarotta di Palermo che col brand Bulgari arricchirà i momenti delle premiazioni insieme con le creazioni di Vog..Messina.

La salute post covid al centro dei riflettori

L’euro project management come strumento per migliorare i Sistemi sanitari regionali, la medicina di genere che sta assumendo un ruolo significativo nelle politiche sanitarie, la dermatologia e i problemi legati al sole e all’arrivo dell’estate, la chirurgia ricostruttiva, la promozione della natalità e le iniziative dalla Regione: sono gli argomenti dei quattro focus pomeridiani che si svolgeranno venerdì 2 e sabato 3 luglio al Centro congressi di Malfa, sull’isola di Salina, ormai “covid free”, nell’ambito del Decennale di Marefestival Salina Premio Troisi con media partner la TGR RAI.

A presiedere gli incontri l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, anche quest’anno presente nella manifestazione promossa dai giornalisti Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale, e dedicata alla prevenzione e promozione della salute post pandemia. Si inizia alle 17,30 venerdì 2 con “Dermatologia, chirurgia e prevenzione“, iniziativa in partnership con l’Ordine dei medici di Palermo che vedrà la partecipazione del presidente Salvatore Amato, della dermatologa pediatra Mirella Milioto, del primario emerito di Dermatologia Ospedale Papardo Antonio Puglisi Guerra, del chirurgo plastico e ricostruttivo – Dip. oncologico III livello – La Maddalena di Palermo Turi D’Arpa; moderatrice la giornalista Rossana Franzone.

Alle 18.30 “La medicina di genere: scusate il ritardo…” in cui il medico e giornalista Giuseppe Ruggeri discuterà con il dirigente generale DASOE Mario La Rocca, la dirigente responsabile Ispezioni e Vigilanza DASOE Rosalia Murè, la responsabile dell’Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute Regione Siciliana e referente regionale per la medicina di genere Daniela Segreto, la madrina di Marefestival Maria Grazia Cucinotta, il presidente dell’Ordine dei Medici di Enna Renato Mancuso, il presidente di Federfarma Sicilia Gioacchino Nicolosi, l’endocrinologo Piernicola Garofalo, la segretaria nazionale AMMI Francesca De Domenico e i sopracitati Mirella Milioto e Turi D’Arpa; seguirà la presentazione del Piano regionale Medicina di genere da parte dell’Assessorato regionale alla Salute.

Sabato 3, alle 17.30, “Promuovere la natalità: le iniziative per la Regione Siciliana” moderato dal giornalista dell’ANSA Gianluca Rossellini e organizzato in collaborazione con l’ARNAS Garibaldi di Catania: interverranno il direttore generale Fabrizio De Nicola, il direttore del Dipartimento materno – infantile Giuseppe Ettore, la coordinatrice Ostetrica Sebastiana Ferraro, la direttrice responsabile del settore Welfare Fondazione Censis Ketty Vaccaro.

Alle 19.00 il focus “Euro project management: strumento per migliorare la governance del SSR” vedrà la partecipazione, oltre a Ruggero Razza, Fabrizio De Nicola e Daniela Segreto, del vice direttore nazionale TGR RAI Roberto Gueli, del direttore generale ASP Messina Bernardo Alagna, del segretario nazionale di Federfarma e presidente dei Farmacisti Europei Roberto Tobia, dell’esperto in Europrogettazione Claudio Detogni (che parlerà del suo libro sull’argomento), del commissario Emergenza covid Messina Alberto Firenze e di Venerina Padua, dirigente medico ASP Ragusa e già senatrice della Repubblica, che sarà collegata in streaming.

Infine uno spazio speciale a cura dell’Istituto COT di Messina, in cui Carmen Lipari parlerà di “Attrazione di risorse europee in sanità, un esempio: Show Motion Home for Covid”. Marefestival è patrocinato oltre che da tutti gli enti sopra citati, anche da Assessorato regionale al Turismo, ARS, Comune di Malfa e Ordine dei giornalisti di Sicilia, durante gli eventi pomeridiani accoglierà anche alcune degustazioni di olio made in Sicily in collaborazione con gli Oleifici Barbera.