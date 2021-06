PALERMO- Il dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid a Palermo, non è preoccupato per la variante Delta: “Tutti i casi – dice – sono sotto controllo. Il nostro sistema di tracciamento funziona benissimo e penso che non avremo problemi”.

I casi di variante Delta a Palermo

“Abbiamo tracciato sette casi di variante Delta a Palermo – spiega il commissario -. Nessuno di questo è autoctono. Vengono dal Regno Unito, dal Portogallo, dall’Africa. Saremo in grado, ripeto, di tracciare tutti i contagi e di isolarli. Dobbiamo mantenere la massima attenzione, ma non c’è motivo di allarme”. Sono comunque nuovi positivi alla variante più temuta dopo il primo caso.

“Meno somministrazioni”

“Sì, è vero – ammette il commissario Costa -, le persone si vaccinano di meno. Abbiamo avuto un calo con l’estate, con l’apertura dei lidi, specialmente nel fine settimana in cui ci sono duemilacinquecento persone all’hub della Fiera che per noi sono pochi, perché abbiamo dimostrato di potere fare molto di più. E penso che sia impensabile smantellare gli hub con il lavoro che fanno. C’è uno zoccolo duro che non vuole vaccinarsi, gli irriducibili. Dobbiamo inventarci qualcosa per raggiungere tutti”.

Vaccini ovunque

E qualcosa si sta appunto ‘inventando’, secondo quanto dice il dottore Costa: “Saremo pronti da venerdì a vaccinare nei luoghi della movida, nei lidi, secondo le indicazioni del presidente Musumeci. Domani (oggi, ndr) avrò un incontro con le associazioni di categoria. Vogliamo vaccinare i dipendenti dei supermercati nei supermercati, mettere info point a Mondello e in via Ruggero Settimo dove sarà possibile ricevere la somministrazione. Uno slogan: andate pure a mare, veniamo a vaccinarvi noi. Siamo pronti a partire subito, anche venerdì”.

L’ultimo bollettino

Il bollettino siciliano di ieri è ancora rassicurante, con buone notizie per la città. I nuovi casi in provincia di Palermo sono 10, Catania 22, Messina 1, Siracusa 16, Trapani 11, Ragusa 12, Agrigento 17, Caltanissetta 10, a Enna zero.