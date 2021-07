Pres. Marina di Ragusa: “Stiamo onorando il campionato”

Il presidente del Marina di Ragusa Calcio, Francesco Postorino, commenta la gara di mercoledì scorso e l’ultima in programma sabato pomeriggio al ‘Selvaggio’ contro il Rende. Postorino, dopo due stagione trascorse in Serie D con una salvezza e la retrocessione sul campo di quest’anno, analizza un campionato difficile a causa della pandemia: “Indietro non si torna – commenta Postorino ai microfoni della pagina ufficiale del club – ed è inutile trovare giustificazioni per descrivere questo momento infelice per i colori rossoblu, che ci vede dopo 2 anni di Serie D retrocedere in Eccellenza, dopo una stagione difficile, travagliata e deludente, ma soprattutto pregna di scelte sbagliate”.

Il presidente ha poi continuato: “Il mio primo pensiero va a chi lavora quotidianamente per mantenere acceso il motore del Marina di Ragusa Calcio, i nostri collaboratori, che non meritano certo di veder svanire anni di lavoro frutto di amore e dedizione. I nostri tifosi, certamente delusi, ma che mai ci hanno lasciato da soli nonostante una pandemia in atto o una crescente amarezza sul campo. Voglio ricordare che oggi, senza gli errori commessi che ci hanno portato ad subire una doppia penalizzazione di 4 punti in classifica, la squadra avrebbe 34 punti e in piena zona salvezza. Sabato chiudiamo un campionato difficile e strano a causa di numerose partite rinviate, partite giocate ogni tre giorni per due mesi e tanti problemi legati alla pandemia. Non pensavamo di chiudere il torneo in questo modo, ma ci tenevo, come tutti i dirigenti della società, a chiudere questo torneo di quarta serie onorando tutti gli impegni in campo e fuori. Sabato pomeriggio dopo la gara col Rende (ultima di campionato) ringrazierò tutti i calciatori ed i tesserati del Marina di Ragusa per la professionalità dimostrata per tutta la durata del campionato”.