Scuola Virgilio, si riparte con i Pon in presenza: “C’è grande entusiasmo”

PATERNO’. Ripartono, e ripartono in presenza, i PON della scuola media “Virgilio”.

La parola-chiave è proprio in “presenza”: una notizia diretta, senza fronzoli, bellissima nella sua essenza.

Col “Teatro in campo” la “Virgilio in-canta” e va “Dritta alla meta” per riconquistare e tenersi stretto il piacere di stare insieme, giocare insieme, cantare insieme, costruire storie insieme. Ma questo è solo l’inizio. A questi progetti ne seguiranno altri, una molteplicità di attività PON che, dalle lingue, alle scienze, alla robotica, alla matematica, allo sport, impegneranno gli alunni virgiliani per tutto il prossimo anno scolastico.

I Progetti in campo

Con i primi tre progetti – estate, (uno di attività teatrale, uno di attività musicale di coro e una di attività sportiva di baseball), la Scuola “Virgilio” diventerà il luogo di incontro e il punto di riferimento per l’estate 2021 dei ragazzi paternesi. Si ricomincia, dunque, dopo la tempesta COVID 19 che ha inevitabilmente stravolto la normale vita di tutti: di ogni attività familiare, lavorativa e sociale.

“E’ commovente, ricominciare”

“È davvero commovente poter usare i verbi ricominciare e ripartire. Alla “Virgilio”, lo si farà con tutte le carte in regola e con la spinta entusiastica di alunni, docenti e famiglie – spiega la Dirigente scolastica, Angela Maria Santangelo -. La scuola infatti aprirà i propri spazi e i propri cancelli ai progetti estivi PON Piano Scuola Estate 2021″ Un Ponte per il nuovo inizio – Azione 1 e azione 2 -, che permetteranno ai ragazzi di ritrovare i luoghi fisici e mentali in cui una comunità si confronta e diviene gruppo sociale e civile, dove tornare a sperimentare le proprie abilità nella relazione con gli altri, affinando le competenze e migliorando le proprie conoscenze.

Perciò: “Forza Virgilio! Forza ragazzi! Avanti tutta. Insieme ricominciamo e ripartiamo!”.