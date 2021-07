Catania, si riparte da una base solida

CATANIA – Il Catania sta lavorando alla costruzione della squadra per la prossima stagione. La dirigenza non rinnoverà alcuni contratti che sono scaduti lo scorso 30 giugno, ma dovrà confermare chi ha fatto la differenza la scorsa stagione.

Tra quelli che verranno confermati ci sono i difensori Calapai, Silvestri, Pinto, Zanchi e Albertini, i centrocampisti Maldonado e Dall’Oglio, le punte Sarao, Piccolo e Russotto. Attorno a questi verrà costruita la base per la prossima stagione, con il 4-3-3 che Baldini vorrà confermare.

Pellegrino adesso si sta muovendo per i rinforzi giusti. Ne serviranno almeno due per reparto. In avanti si potrebbe chiedere nuovamente il prestito di Golfo dal Parma, che da gennaio a giugno ha fatto bene in rossazzurro.

Non farà parte della squadra della prossima stagione Welbeck, che è ad un passo dal Catanzaro. Sempre in mediana da capire cosa succederà con Izco. Il centrocampista potrebbe non rinnovare e avere un ruolo in società.