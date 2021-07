Continui sbarchi a Lampedusa, sospese le ricerche dei dispersi

AGRIGENTO – Le ricerche dei 9 dispersi (10 secondo l’Unicef) del naufragio dello scorso 30 giugno, fra Lampedusa e l’isolotto di Lampione, sono state sospese. Dall’alba di oggi, non ci sono più – nel tratto di mare dove si è verificata la tragedia – le motovedette della Capitaneria, guardia di finanza e carabinieri. Le 72 ore, tempo durante il quale si presume di poter trovare in vita chi è finito in mare, sono scadute ieri mattina. Per l’intera giornata di ieri, le ricerche dei dispersi sono però, comunque, andate avanti ugualmente.. Le ricerche potrebbe riprendere qualora dovessero emergere tracce dei dispersi.

A Lampedusa, intanto, continuano gli sbarchi. All’alba sono arrivati complessivamente 25 i tunisini con due diversi barchini intercettati dalle motovedette della guardia di finanza. Nel primo, c’erano 10 uomini e 15 nel secondo. Anche loro, dopo un primo triage sanitario effettuato direttamente a molo Favarolo, sono stati trasferiti all’hotspot dove ci sono 370 persone. A seguire altri 39 migranti su un barcone sono stati intercettati e soccorsi da due motovedette dele fiamme gialle. Il gruppo è stato trasbordato sulle unità che stanno facendo rotta verso il porto dell’isola.

Altri venti tunisini sono sbarcati nella tarda mattinata a Lampedusa. Ad intercettare il loro barchino è stata una motovedetta della guardia di finanza. Anche questo piccolo gruppo è stato portato all’hotspot di contrada Imbriacola da dove sono stati trasferiti 231 migranti sulla nave quarantena Atlas che ha ormeggiato a Cala Pisana. Nella struttura di prima accoglienza, dopo questo trasferimento, erano presenti 179 ospiti, ai quali sono andati ad aggiungersi gli ultimi 39 e 20 sbarcati oggi.

Il penultimo arrivo è quello di un barcone di 10 metri, con a bordo 24 tunisini, fra cui una donna, intercettato e bloccato nelle acque antistanti a Lampedusa dalla motovedetta CC N801 dei carabinieri che hanno anche sequestrato l’imbarcazione. Un altro natante, con 19 tunisini, fra cui due donne, è stato invece bloccato davanti all’Isola dei Conigli dalla motovedetta della Capitaneria. Salgono quindi a 127 i migranti approdati oggi a Lampedusa.