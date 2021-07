Becciu a processo, il Cardinale: ‘Vittima di una macchinazione”

La Santa Sede lamenta 'consistenti perdite' anche nelle risorse per le opere di carità personale del Papa.

Il Tribunale Vaticano ha disposto il processo per dieci persone – compreso il cardinale Becciu, ex numero tre della Curia – e 4 società imputati nell’inchiesta sugli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra. ‘Marcio sistema predatorio’, a processo, dal 27 luglio, laici e religiosi della Segreteria di Stato, figure apicali dell’allora Autorità di Informazione Finanziaria e personaggi del mondo della finanza internazionale. La Santa Sede lamenta ‘consistenti perdite’ anche nelle risorse per le opere di carità personale del Papa. La Segreteria di Stato sarà parte civile. ‘Io vittima di una macchinazione, da tempo attendevo di poter dimostrare al mondo la mia innocenza’, la reazione di Becciu.