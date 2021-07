De Luca: “Congratulazioni all’ACR, noi a lavoro per lo stadio”

MESSINA – Il Sindaco di Messina Cateno De Luca si congratula con il club del patron Sciotto per il ritorno in un campionato professionistico. Con la vittoria per 3-1 ai danni del Città di Sant’Agata nell’ultima giornata di campionato di Serie D, infatti, l’ACR Messina è promosso in Serie C. Il primo cittadino ha voluto esprimere la propria gioia con alcune parole dedicate al club peloritano.

“Messina risorge anche nel calcio e torna tra i professionisti. Mi congratulo con il presidente Sciotto, la società ACR in tutte le sue componenti, con lo staff tecnico e tutta la squadra, per aver centrato questo importante obiettivo. Dopo anni tristi per i tifosi messinesi, ora si apre una stagione nuova di sfide calcistiche certamente più esaltanti. E’ tempo quindi di riaccendere la passione, chiamando tutti al massimo impegno per ben figurare in Lega Pro. Da parte nostra siamo già al lavoro per fare in modo che lo stadio Scoglio, teatro di esaltanti sfide in Serie A, possa ospitare, nel pieno rispetto delle prescrizioni della Lega Pro, le migliaia di tifosi che certamente torneranno allo stadio per sostenere il Messina”.

Anche i cugini del Football Club Messina, protagonisti nel testa a testa per il primo posto in classifica proprio con la squadra di Novelli, si sono complimentati con l’ACR: “Il Presidente Rocco Arena a nome di FC Messina in tutte le sue componenti si congratula con ACR Messina per il risultato sportivo raggiunto e si augura vi sia presto la possibilità di confrontarsi nuovamente sul campo di gioco”.