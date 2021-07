Euro 2020, le probabili formazioni di Italia-Spagna

Mancano meno di cinque ore al calcio d’inizio tra Italia e Spagna, incontro valido per la semifinale dell’Europeo 2020 itinerante. La sfida tra gli Azzurri e le Furie Rosse è in programma alle ore 21.00 al “Wembley Stadium” di Londra. La vittoria vale il biglietto per la finale della competizione, dove dall’altra parte del tabellone scenderà in campo la vincente tra Inghilterra e Danimarca.

La squadra guidata dal CT Roberto Mancini è reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Belgio di Roberto Martinez, mentre la Spagna di Luis Enrique ha conquistato il posto in semifinale battendo la Svizzera ai calci di rigore (1-1 d.t.s.). Da annotare la perdita per l’Italia di Leonardo Spinazzola, che proprio durante il match con i Diavoli Rossi ha subito la rottura del tendine d’Achille ed è stato costretto a dire addio alla competizione. Di seguito, dunque, le formazioni ufficiali dell’incontro in programma questa sera.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All.: Roberto Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. All.: Luis Enrique.