Avimecc Modica, colpo di mercato: acquistato Loncar

Altro arrivo in casa Avimecc Volley Modica, la società della Contea annuncia che farà parte del roster 2021/2022 anche Nikola Loncar, nuovo elemento di questa formazione in Serie A3. Il Serbo Croato, classe 97’, ha dimostrato tutto il suo valore portando a casa un Campionato Serbo e una Coppa di Albania, rispettivamente con Spartak Ljig e Partizani Tirana.

La società ha visto sin da subito le sue qualità, vedendo nel ragazzo l’elemento ideale per completare una squadra che parte da uno zoccolo duro e vuole puntellare la rosa per renderla sempre più competitiva in vista di grandi traguardi futuri.

Loncar dal canto suo ha spiegato che: “Ho scelto Modica dopo un’attenta valutazione e una discussione con il mio manager. Abbiamo subito visto l’opportunità di trasferirci nel paese migliore al mondo per quanto riguarda la pallavolo. Inoltre è la scelta di una squadra perfetta per la mia crescita”.

Il nuovo acquisto dell’Avimecc si è espresso anche sulla città che lo ospiterà: “Non ho mai avuto modo di vedere la bellezza di una città come Modica e non vedo l’ora che arrivi questo momento. Principalmente l’ho vista come una grande opportunità per migliorare la mia tecnica e far crescere la mia esperienza in questo sport con un

grande club”.

Poi sulla stagione che si appresta ad affrontare, dice: “Se posso essere onesto, non mi aspetto nulla se non un gruppo che lavora il più duramente possibile per migliorare individualmente e come squadra, con la speranza di raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata. Ovviamente l’obiettivo è quello di dare il 200% e vincere il campionato, ma non dobbiamo vederla come un’ossessione, quanto pensare solo ad allenarci e a dare il massimo, il risultato sarà solo una mera conseguenza. Dovremo, quindi, dare il massimo durante la settimana per raggiungere

quante più vittorie possibili, per noi e per i fan”.