‘Welcome back Tony Scott’ a Salemi con Molinari, Telesforo e Patruno

SALEMI (TRAPANI) – Il blues di Gegè Telesforo, il pop-jazz della cantautrice Simona Molinari, il teatro di Franco Scaldati, il trekking archeologico alla scoperta dei siti di Mokarta, Monte Polizo e San Miceli, ma anche l’enogastronomia con il ritorno della ‘Sagra della Busiata nel Borgo’ e ‘Calici di Stelle’, sono alcuni tra i principali appuntamenti, dall’11 luglio al 12 settembre, del cartellone “Salemi dEstate” messo a punto dal Comune. Tutti gli spettacoli, sottolinea una nota, “saranno soggetti alle norme nazionali e regionali vigenti per il contenimento del Covid-19”.

“Salemi dEstate segna il ritorno alla vita dopo l’esperienza del Covid, pur senza dimenticare la necessità di rispettare le regole per scongiurare la recrudescenza del virus – dicono il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l’assessore al Turismo, Vito Scalisi -. E’ stato costruito un cartellone di qualità, ricco di eventi e capace di andare incontro alle esigenze di tutti. L’auspicio è che l’estate 2021 segni il ritorno alla vita piena e il rilancio economico della città”. Il concerto di Simona Molinari si terrà il 24 luglio, nell’ambito di ‘Welcome Back Tony Scott’, manifestazione che il Comune di Salemi organizza ogni anno per ricordare il musicista Tony Scott, figlio di salemitani e jazzista di fama mondiale. Scott sarà, inoltre, ricordato anche il 29 e 30 luglio, al castello normanno-svevo, con altre due serate. Il 29 luglio suonerà il jazzista Lino Patruno, mentre la sera successiva canterà Gegè Telesforo, che riceverà il ‘Premio per la musica Città di Salemi – Welcome back Tony Scott’. La ‘Sagra della busiata nel Borgo’ è stata, invece, programmata per il 12 e 13 agosto. Sul fronte teatro, la rassegna ‘Carminalia’, a cura dell’Associazione “Peppino Impastato”, che il 25 agosto, al castello, vedrà in scena ‘Totò e Vicè’ di Franco Scaldati.