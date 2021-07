MOSCA – Allerta Covid19, l’epidemia non è finita. In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 752 decessi provocati dal Covid-19. Si tratta di un vero e proprio record, dall’inizio dell’epidemia.

I dati

In Russia nel corso delle ultima giornata, sono stati accertati 25.082 nuovi casi di coronavirus, di cui 5.694 a Mosca. Il picco riguarda anche i decessi, ben 752. Un numero che conferma come l’epidemia non sia finita.