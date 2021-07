CATANIA – Lo stabilimento era stato trasformato in una grande discoteca all’aperto. Circa cinquecento persone che si accalcavano nell’area dove si servono cibi e bevande sulla costa di Capomulini, frazione marinara di Acireale, in provincia di Catania.

Molti ragazzi ballavano, quasi tutte senza mascherina. Così li hanno sorpresi i poliziotti della squadra amministrativa della Questura di Catania durante un controllo.

La polizia ha sanzionato il titolare dell’esercizio con un’ammenda e disponendo la chiusura dell’attività per 5 giorni. Le discoteche sono chiuse. Si sta ancora discutendo se e quando farle riaprire.

Da quando l’Italia è in zona bianca le discoteche possono stare aperta, senza però poter ballare in pista e solo come ristoranti o bar.

Nel frattempo si ripetono i casi di feste abusive o di stabilimenti dove la gente si accalca, come quello di Capomulini.