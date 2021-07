Spaccio “mobile” in auto: 32enne arrestato dai carabinieri

A "tradire" il pusher la sua tensione non appena ha visto i "Lupi".

CATANIA – I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato un 32enne catanese, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Lupi avevano “puntato” sul quartiere di Picanello poiché, grazie alla loro opera d’infiltrazione, avevano avuto notizia di un uomo che spacciava cocaina a bordo della propria autovettura Lancia Y.

In effetti, al fine di limitare i rischi di essere colti con le mani nel sacco dalle forze dell’ordine, alcuni spacciatori sono soliti acquisire “l’ordinazione” dal cliente di turno, quindi, reperita la droga da un nascondiglio, procedere alla consegna mentre si è in movimento ed in luoghi sempre diversi.

I “Lupi” si sono quindi appostati nei presso di un negozio di casalinghi in via Villa Glori e, quindi, hanno bloccato il soggetto per procedere ai necessari accertamenti.

Immediatamente l’uomo ha cominciato a manifestare quegli inequivocabili segni di tensione che hanno fornito una mezza certezza ai militari poi prodigatisi nella perquisizione dell’autovettura che, effettuata in via Edmondo De Amicis sotto l’abitazione del soggetto, ha consentito loro di trovare occultato all’interno della copertura della leva del cambio un involucro contenente 10 grammi di cocaina purissima, in pietra ancora da “tagliare”, nonchè un bilancino di precisione sporco di polvere bianca e, nella tasca dei pantaloni, la somma di 40 euro ritenuta provento dello spaccio.

La ricerca è stata estesa anche all’abitazione dell’interessato ove, nel tentativo di limitare gli ormai inevitabili guai giudiziari, quest’ultimo ha consegnato un ulteriore involucro nascosto in cucina con un piccolo quantitativo di circa mezzo grammo di cocaina.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.