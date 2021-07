Covid, 15 ragazze vaccinate rientrano dalla Spagna: positive

Hanno trascorso una breve vacanza in Spagna ma al rientro hanno scoperto di aver contratto il covid. E’ accaduto a quindici ragazze di Rosolini, nel Siracusano. Come racconta oggi La Sicilia, le ragazze al termine del periodo scolastico hanno deciso di andare in vacanza. La comitiva avrebbe rispettato tutte le norme di contenimento della pandemia e le giovani erano tutte vaccinate. Al rientro però il tampone di tutto il gruppo ha dato esito positivo. Immediatamente è scattato l’isolamento domiciliare ed i tamponi sono stati inviati al laboratorio del Policlinico universitario di Catania dove saranno processati per eseguire il sequenziamento e capire se le ragazze abbiano contratto una delle varianti.