CALTAGIRONE (CT) – I festeggiamenti per la vittoria dell’Italia sono finiti in tragedia. A causa di un incidente, avvenuto durante i festeggiamenti, un giovane è morto sul colpo e un altro è in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto a poche decine di metri dall’ospedale Gravina Santo Pietro di Caltagirone.

Coinvolti uno scooter, una moto e una macchina.

LEGGI ANCHE: ITALIA – CRONACA DI UN TRIONFO

IN AGGIORNAMENTO