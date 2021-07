La variante Delta, anche in Sicilia, fa paura. Perché? Perché – raccontano dai piani alti della Regione, confermando quello che già si sa – ha una forte capacità di contagio. E si parla non soltanto di contagiati fra i vaccinati, ma anche fra coloro che hanno avuto il Covid. Ecco perché la notizia che potremmo tornare in giallo viene accolta con un mezzo sospiro di sollievo dai vertici, anche se ufficialmente non si può dire. Come un’opportunità per frenare un po’ l’invasione del ceppo indiano.

E che la Sicilia possa tornare in zona gialla, magari non immediatamente, ma in prospettiva, non è un’ipotesi peregrina, anzi. L’indice Rt che calcola la trasmissibilità dei contagi sarebbe al limite, ma si tratta soltanto di uno degli indicatori che possono essere presi in esame. Vanno bene i ricoveri e le terapie intensive, al di sotto della soglia che farebbe scattare il provvedimento. Peseranno anche i vaccinati che, nella nostra Regione, con la doppia dose, sono pochi.

Non siamo comunque i soli a correre questo ‘rischio’, ammesso che lo sia e che non sia invece un più efficace sistema di protezione. Con noi ci sarebbero Abruzzo, Campania e Marche. La decisione, però, appare fortemente condizionata dalla politica e dalla polemica: qualcuno vorrebbe rivedere gli attuali parametri che hanno dettato le regole dei colori.

Un report di qualche giorno da della Fondazione indipendente Gimbe dava la Sicilia a rischio moderato. Intanto, si cerca di vigilare per evitare gli arrivi di contagiati con il ceppo indiano. Altri quattro studenti, a Palermo, sono risultati positivi. Gli appelli alla prudenza si sprecano, mentre la politica fa il ping pong tra gli allarmi e il ‘liberi tutti’. Possiamo stupirci se molte persone si sentono smarrite?