ADRANO – Spari in via Duca Di Misterbianco ad Adrano, a pochi passi da piazza Duca Degli Abruzzi e il teatro Bellini. Enzo Sangrigoli, patron di Radio Flash e personaggio molto conosciuto in città, è stato ferito alle gambe da diverse pistolettate. A far fuoco il 50enne Sergio Nuccio Floresta che ha tirato fuori l’arma dopo una discussione con la vittima. I motivi della lite sono collegati a dissidi di natura economica. Immediatamente nel teatro della sparatoria sono arrivate volanti della Polizia e auto dei carabinieri. Oltre alle ambulanze del 118.

La vittima, Enzo Sangrigoli

Enzo Sangrigoli, colpito alla gamba destra, è stato trasportato in Eliambulanza al Cannizzaro di Catania. Ma “non è in pericolo di vita”, scrivono gli investigatori. Dall’ospedale fanno sapere che “il 48enne si trova attualmente al Trauma Center per gli accertamenti diagnostici e i primi trattamenti. Sottoposto ad approfondimenti specialistici, anche di chirurgia vascolare, ha riportato ferite alle gambe causate da tre proiettili, di cui solo uno trattenuto che pertanto dovrà essere estratto chirurgicamente. Le condizioni generali sono stabili e non destano preoccupazione”.

Sul fronte delle indagini, l’uomo che ha sparato prima è fuggito e poi si è costituito dai carabinieri di Adrano. Sergio Nuccio Floresta, 50enne di Biancavilla e fratello dell’ex consigliere adranita Federico (imputato per corruzione elettorale), ha esploso 4 colpi con una pistola Glock cal. 9×21 regolarmente detenuta. Floresta è stato tratto in arresto e dopo le formalità di rito sarà trasferito in carcere. L’accusa è tentato omicidio.

Il movente, su cui i carabinieri stanno facendo precisi accertamenti, è collegato a una vecchia controversia di natura economica che coinvolge anche il fratello – ex consigliere comunale – dell’indagato. Nuccio Floresta, armato, ha atteso Sangrigoli fuori dalla banca dove stava facendo un’operazione. Una volta che il radiocronista è uscito lo ha affiancato, è nata la discussione e poi sono partiti gli spari.