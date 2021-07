Covid, numeri in risalita: la Sicilia e altre 3 regioni rischiano la zona gialla

Coi numeri della pandemia in risalita, 4 regioni temono di tornare in zona gialla anti-Covid: sono Sicilia, Campania, Marche e Abruzzo. Il tasso di positività nazionale sale all’1,2%; altri 13 i decessi. Figliuolo vuole “intercettare gli indecisi” del vaccino “per raggiungere l’immunità di gregge”. E assicura che “siamo attrezzati” per una eventuale terza dose.