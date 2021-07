Spariti da giorni, trovati morti in casa: è giallo

Una vera e propria tragedia quella consumatasi questa mattina in un’abitazione nel centro di Ribera, nell’agrigentino, dove i carabinieri della Compagnia di Sciacca e della locale Tenenza hanno rinvenuto i cadaveri di due anziani coniugi. L’ipotesi investigativa, che col passare del tempo sta diventando sempre più concreta, è quella dell’omicidio-suicidio.

Le vittime sono G.V., 74 anni, e la moglie A.C., 75 anni. Da qualche giorno i due non si erano più visti per le vie della città e la circostanza ha destato non pochi sospetti. I carabinieri, unitamente ad una squadra di Vigili del Fuoco, hanno così deciso di controllare l’abitazione in via Parlapiano e, una volta dentro, hanno rinvenuto i cadaveri di marito e moglie stesi per terra con evidenti ferite da arma da fuoco.

Poco dopo è stata ritrovata anche la pistola che il 75enne deteneva legalmente, accreditando così sempre più l’ipotesi della tragedia familiare finita nel sangue. Le indagini, coordinate dalla Procura di Sciacca, sono affidate ai carabinieri della Compagnia guidata dal tenente colonnello Vergato e ai militari della Tenenza agli ordini del capitano Proietti.