“Vaccini, Green pass per entrare al ristorante”

“Quella di utilizzare il Green pass per vari tipi di eventi, così come in Francia, potrebbe essere una soluzione per una spinta. Poi per chi non l’avrà c’è anche il tampone, bisogna comunque rispettare la Costituzione”. E tra gli ‘eventi’ ci sono i ristoranti e i trasporti, secondo quanto chiarisce il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid che invoca una ‘stretta’ per diffondere la vaccinazione e stroncare il Covid.

“Dobbiamo convincere gli indecisi”

Ieri, il generale è stato protagonista di una lunga chiacchierata su Tg2 Post. “Siamo – ha detto – a 58 milioni di inoculazioni con 24 milioni e 200mila cittadini completamente vaccinati, siamo intorno al 45%: un dato importante ma non basta. Dobbiamo intercettare i cosiddetti indecisi. Insieme alle regioni stiamo mettendo a punto una serie di iniziative: pensiamo alle ‘notti magiche’, a open day e open night, ma ci deve essere anche maggior coinvolgimento dei medici di base, pediatri e farmacisti, affinché rassicurino i rinunciatari. Il raggiungimento di questo numero di incerti è fondamentale per raggiungere l’immunità di gregge”.

La strategia Macron

Il commissario Covid, appunto, si riferisce a una strategia annunciata dal presidente Macron in Francia. In un discorso alla nazione, Macron ha annunciato l’estensione del pass sanitario, da agosto, ai caffè, ai ristoranti, ai centri commerciali, agli aerei, ai treni, ai pullman di lunga percorrenza, e strutture mediche. “La vaccinazione di tutti i francesi è l’unica via per un ritorno alla normalità”, ha detto.